Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью
Происшествия, 11:10 28 сентября 2024
Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью 27 сентября.
Mitsubishi, Toyota и Volkswagen столкнулись в д. Патрушева Тюменского района, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Предварительно, автомобиль Toyota при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Volkswagen, который ехал по главной дороге. От удара его отбросило на Mitsubishi, движущийся во встречном направлении.
В результате аварии травму получила годовалая девочка из Volkswagen, которая перевозилась без детского кресла на заднем сидении автомобиля.
Обстоятельства ДТП выясняются.