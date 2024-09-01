Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью

Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью 27 сентября.

Mitsubishi, Toyota и Volkswagen столкнулись в д. Патрушева Тюменского района, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предварительно, автомобиль Toyota при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Volkswagen, который ехал по главной дороге. От удара его отбросило на Mitsubishi, движущийся во встречном направлении.

В результате аварии травму получила годовалая девочка из Volkswagen, которая перевозилась без детского кресла на заднем сидении автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.