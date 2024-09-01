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75 пенсионеров Тюменского района пополнили запасы овощей благодаря "Азбуке добра"

Общество, 17:12 30 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: Пресс-служба администрации Тюменского района

75 одиноким пенсионерам Тюменского района доставили свежие овощи (картофель, морковь, капусту, свеклу) в рамках благотворительной акции "Азбука добра", сообщает пр6есс-служба муниципалитета.

Мероприятие приурочено к международному Дню пожилого человека. Овощные наборы для земляков предоставили местные предприятия "Агротеховощ" и крестьянско-фермерское хозяйство "Рассвет" .

"Осень — время, когда особенно важно поддерживать иммунитет, и свежие овощи, богатые витаминами и микроэлементами, рекомендуется обязательно использовать в рационе. Как отмечают наши жители, это не просто продукты, а забота и внимание к тем, кто в этом нуждается", - отметили в администрации района.

Акция продлится до 15 октября.

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# благотворительность , пожилые люди , Тюменский район

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