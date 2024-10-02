На улице Дзержинского в Тюмени открыли выставку о Константине Лагунове

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Экспозиция, посвященная писателю Константину Лагунову, открыта на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Выставку, которая раскрывает многогранность талантов мастера художественного слова не только как писателя, но и как историка, публициста, педагога, подготовили сотрудники областной научной библиотеки.

"В экспозиции – редкие фотографии, раскрывающие вехи творчества литературного деятеля, начиная со времен редакторской работы в Таджикистане в середине ХХ века. Есть и факты значимых страниц биографии, такие как: создание Тюменской областной писательской организации и кафедры журналистики в госуниверситете", – написала на своей странице во ВКонтакте директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Также все желающие могут принять участие в интерактивной викторине "Белый пес синий хвост задает вопрос", отсканировав QR-код со стенда.

Выставка будет работать до 31 октября. Возрастное ограничение: 0+.