  • 2 октября 20242.10.2024среда
  • В Тюмени 4..6 С 0 м/с ветер юго-западный

На улице Дзержинского в Тюмени открыли выставку о Константине Лагунове

Общество, 20:04 02 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Экспозиция, посвященная писателю Константину Лагунову, открыта на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Выставку, которая раскрывает многогранность талантов мастера художественного слова не только как писателя, но и как историка, публициста, педагога, подготовили сотрудники областной научной библиотеки.

"В экспозиции – редкие фотографии, раскрывающие вехи творчества литературного деятеля, начиная со времен редакторской работы в Таджикистане в середине ХХ века. Есть и факты значимых страниц биографии, такие как: создание Тюменской областной писательской организации и кафедры журналистики в госуниверситете", – написала на своей странице во ВКонтакте директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Также все желающие могут принять участие в интерактивной викторине "Белый пес синий хвост задает вопрос", отсканировав QR-код со стенда.

Выставка будет работать до 31 октября. Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Константин Лагунов , писатели , улица Дзержинского

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 02.10.2024Сквер Леонида Згерского открыли в Тюмени
20:04 02.10.2024На улице Дзержинского в Тюмени открыли выставку о Константине Лагунове
19:26 02.10.2024Благоустройство памятных площадей и скверов обсудили в администрации Тюмени
18:16 02.10.2024Призеры конкурса "Мастер года" обсудили развитие системы СПО с замминистра просвещения России