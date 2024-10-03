Четыре газораспределительных шкафа заменили в Упоровском районе
Экономика, 11:30 03 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Четыре газораспределительных шкафа заменили на новые в Упоровском районе. Средства на ремонт были выделены из регионального бюджета, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Благодаря замене оборудования жилые дома на территории муниципального образования будут необходимым объемом газа, как и другие потребители природного энергоресурса.