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Четыре газораспределительных шкафа заменили в Упоровском районе

Экономика, 11:30 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Четыре газораспределительных шкафа заменили на новые в Упоровском районе. Средства на ремонт были выделены из регионального бюджета, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Благодаря замене оборудования жилые дома на территории муниципального образования будут необходимым объемом газа, как и другие потребители природного энергоресурса.

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# газоснабжение , департамент ЖКХ , Упоровский район

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