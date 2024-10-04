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16 врачей и медсестер усилили коллектив больницы в Нижней Тавде

Общество, 11:18 04 октября 2024

Областная больница № 15 Нижняя Тавда | Фото: Областная больница № 15 Нижняя Тавда

Шесть врачей и 10 специалистов среднего медперсонала присоединились к коллективу Областной больницы № 15 в Нижней Тавде весной и летом 2024 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Каждый обладает уникальными навыками и знаниями, которые помогут улучшить качество медицинской помощи, оказываемой нашим пациентам. Мы уверены, что совместная работа станет залогом успеха и благополучия, как для нашего коллектива, так и для всех пациентов, которые приходят к нам за помощью", – прокомментировал главный врач ОБ № 15 Владимир Зайцев.

Отметим, что всем новобранцам в медучреждении по традиции вручают пакеты новичка с фирменными сувенирами с символикой первичного звена здравоохранения "Служба здоровья".

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# врачи , Нижняя Тавда , областная больница

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