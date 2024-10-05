Эксперты со всей России участвуют в III Национальном форуме преподавателей истории в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Благодаря поддержке Российского исторического общества в Западной Сибири регулярно собираются ведущие ученые и преподаватели со всех концов страны. Этот факт отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем видеообращении к участникам III Национального форума преподавателей истории, который проходит в Тюмени.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На мероприятие приехали сотрудники ведущих научных школ из разных субъектов России, научных и образовательных организаций, представители органов власти, молодые ученые, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Многие профессиональные дискуссии, проходящие на секциях форума, впоследствии облекаются в конкретные решения, меняющие образовательное пространство страны. Министерство науки и высшего образования России всегда рассматривало развитие исторического образования, как одну из важнейших задач", – подчеркнул Валерий Фальков.

От имени губернатора Тюменской области к гостям обратился заместитель главы региона Алексей Райдер.

"Форум проходит на нашей тюменской земле уже в третий раз, он стал значимым событием для тюменцев. Благодарим Российское историческое общество и Министерство образования и науки за поддержку инициативы нашего губернатора о создании на базе Тюменского регионального отделения РИО молодежного исторического клуба. Такой клуб создан. Мы верим, что все планы по развитию молодежного исторического движения будут реализованы", – отметил Алексей Райдер.