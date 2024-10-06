Тюменский завод выходит на международные рынки

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Завод по производству нефтегазового оборудования "Кенера" представил Тюменскую область на международной выставке и конференции "Нефть и газ" KIOGE 2024, которая прошла в Казахстане, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

"За время форума провели многочисленные встречи, обзавелись новыми контактами, увидели интерес потенциальных заказчиков к поставкам буровых установок, систем верхнего привода. Также обсудили возможность создания сервисных центров на территории Казахстана и совместной промышленной кооперации. Появился ряд интересных проектов. В общем, потенциал для сотрудничества хороший", - сказал генеральный директор завода "Кенера" Олег Федоровских.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках необходимо заниматься продвижением своих услуг. В этом отношении пример завода "Кенера" показателен.

"Здесь активно занимаются импортозамещением. Если прежде на заводе, который раньше назывался "Бентек", в конечной продукции преобладали зарубежные компоненты, то сейчас российские - и по качеству они нисколько не уступают лучшим мировым аналогам. Поиск потенциальных производственных партнеров в том числе за рубежом только усилит позиции тюменского предприятия", - отметил Андрей Пантелеев.