В Тюмени ночью ограничат движение по ул. Дамбовской
Общество, 21:10 05 октября 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Движение по ул. Дамбовской в районе развязки с ул. Мельникайте ограничат с 23 часов 5 октября до 4 часов 6 октября.
В это время здесь будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Участникам дорожного движения необходимо соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут.