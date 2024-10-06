В Тюмени ночью ограничат движение по ул. Дамбовской

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение по ул. Дамбовской в районе развязки с ул. Мельникайте ограничат с 23 часов 5 октября до 4 часов 6 октября.

В это время здесь будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участникам дорожного движения необходимо соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут.