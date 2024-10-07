Полиция ищет укравшего косметику и продукты мужчину в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже косметических товаров и продуктов питания, разыскивают полицейские в Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Днём 3 октября в торговом зале магазина по Червишевскому тракту он похитил товары на более, чем 8 тыс. рублей.

Подозреваемый - мужчина среднего роста 30-35 лет, плотного телосложения волосы тёмные. Был одет в чёрную ветровку-безрукавку, чёрные спортивные брюки и белую водолазку.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Если вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, необходимо сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 291-120, 102 либо 112.