Тюменцы поучаствуют в марафоне социального проектирования "Батл идей"

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

Марафон социального проектирования "Батл идей" запустил тюменский мультицентр "Моя территория". Победители получат до 80 тыс. рублей на реализацию своих проектов, сообщают организаторы.

Участников ждёт образовательная программа, направленная на масштабирование инициатив, а также деятельности сообщества. На марафоне каждый получит продюсера, который поможет раскрутить идею. Помимо этого, можно выиграть частичное или полное финансирование на её реализацию.

Мероприятие пройдёт с 19-26 октября, а заявки принимают до 18 октября по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+