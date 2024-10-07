Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после нападений подростков на детей в Тюмени
Происшествия, 14:37 07 октября 2024
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Доклад о ходе проверки сообщений СМИ о группе подростков, применяющих насилие в отношении других детей в Тюмени, запросил глава СК России Александр Бастрыкин.
По данному факту следственными органами Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Хулиганство".
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.