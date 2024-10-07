Новую концепцию к новогодним праздникам опубликовала администрация Тюмени

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Новую концепцию оформления к новогодним праздникам, основанную на слогане "Тюмень — врата Сибири", предложила администрация города. Областную столицу украсят светящимися коврами и арками.

Основные акценты расставят на гостевых маршрутах, что позволит рассказать о первом русском городе Сибири и повысить узнаваемость уникальных символов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

“Тюмень – это первый русский город Сибири. Нужно показывать это, гордиться этим. Очень подходящий момент оформить город в концепции “Тюмень – врата Сибири” – новогодние праздники. Именно этот слоган будет узнаваем, надолго останется в памяти у наших гостей и жителей. В этом году мы предложили вместе с коллегами управ административных округов сконцентрировать внимание преимущественно на гостевых маршрутах. Пообщались с бизнесом-сообществом. Приятно слышать поддержку с их стороны с точки зрения включения в большую команду”, – сказал Максим Афанасьев.

Глава города призвал всех неравнодушных предпринимателей, руководителей предприятий как в старые добрые времена, когда Тюмень была купеческой, сделать вместе хороший новогодний праздник.

Отметим, тюменские бизнесмены на протяжении многих лет в преддверии праздников украшают свои здания, вносят значительный вклад в оформление площадей, скверов и других общественных пространств. Они также организуют благотворительные концерты.

Согласно концепции от центра стратегического развития “Сибирь”, на площади 400-летия Тюмени обустроят ярмарочную площадку с тюменскими игрушками, в частности, в виде лисицы и бобра. Также это место украсят ледовые ворота, волшебное дерево, малая арка, навеянная традиционной резьбой.

На пешеходной улице Дзержинского предлагается разместить арт-объект “Тюменский ковер”. Эффектно ажурное украшение пространства будет смотреться с наступлением темноты – оно светится.

С полной концепцией новогоднего оформления города можно ознакомиться по ссылке.

Из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Инна Пахомова