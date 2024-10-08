Участники экофеста посетили мусоросортировочный завод и экодом в Тюмени

| Фото: управление по связям с общественностью ООО "ТЭО" | Фото: управление по связям с общественностью ООО "ТЭО"

100 студентов из 24 университетов Уральского федерального округа стали участниками экологического фестиваля "Поколение Eco G". Ребята из Тюмени, Нижневартовска, Шадринска, Тобольска, Екатеринбурга и Сургута посетили мусоросортировочный завод и экодом "Гудвин", сообщает управление по связям с общественностью Тюменского экологического объединения.

В течение двух дней участники феста обучались по шести направлениям: лесничество, сельское хозяйство, экомедицина, урбанистика, экотуризм и эковолонтерство. Также ребята побывали на пасеке и заводе по переработке пластика и поучаствовали в мастер-классах.

"Надеемся, что благодаря новой информации и своим впечатлениям студенты станут настоящими экоагентами в своих сообществах и будут активно внедрять полезные привычки в повседневную жизнь", – отметили в управлении.

Авторы проекта выразили уверенность, что повысив свою информированность, юноши и девушки смогут быть более убедительными в своих волонтерских инициативах и в быту, продвигая идеи экологичного образа жизни.

Напомним, фестиваль в рамках форум-феста "Поколение Eco G" прошел в мультицентре "Контора пароходства". Студенты рассказали о своих треках с помощью различных активностей.