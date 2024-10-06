Тюменцы могут развить экологическое мышление на фестивале "Поколение Eco G"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль в рамках форум-феста "Поколение Eco G" проходит в мультицентре "Контора пароходства" 6 октября. 100 студентов из 24 университетов Уральского федерального округа рассказывают о своих треках с помощью различных активностей.

Как поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель проекта Ярослава Стрельцова, на событие ребята заявились из Тюмени, Нижневартовска, Шадринска, Тобольска, Екатеринбурга и Сургута. В течение двух дней они обучались по шести направлениям: лесничество, сельское хозяйство, экомедицина, урбанистика, экотуризм и эковолонтёрство. Были поездки на мусоросортировочный завод, в экодом, на пасеку и завод "Неокомпозит". Также волонтеры рисовали комиксы.

"Мы хотели углубить научные знания экоактивистов. Чаще всего у них они поверхностные, а этого недостаточно для того, чтобы переубедить других людей заниматься эковолонтерством. Поэтому мы и подавали им знания об экологии с научной точки зрения, чтобы они уже смогли поговорить со своим окружением на эту тему", — пояснила она.

На заключительном дне участники предлагают гостям фестиваля сыграть в игры, рассказывают о правильной сортировке мусора, а также, как правильно принимать лекарственные травы и чем они отличаются от бадов. Так, студент Сургутского государственного университета Даниил Логинов отмечает, что пить ромашку, шиповник, пустырник или любые другие травы нужно только по инструкции, чтобы не навредить организму.

"Кстати, большая часть населения у нас неверно использует лимон во время болезни. Люди нарезают его ножом, а потом он лежит несколько дней в холодильнике и мы снова бросаем его в чай. Его нужно резать только керамическим ножом, иначе разрушается витамин С. Свет, кипяток и воздух плод тоже не любит, поэтому отрезали, поели и завернули в полиэтилен или закрыли уже разрезанной коркой, а потом убрали в холодное место", — добавил студент.

Помимо активностей от участников для тюменцев организаторы подготовили мастер-классы по рисованию на шоперах, созданию бальзама для губ, своп и лекции про биоэнергетику, экотуризм, электромобили и другие.

"Я экологический волонтер в своем институте, поэтому для меня этот форум открывает второе дыхание, можно сказать новый вздох в экологии. После него у людей горят глаза, тем более здесь мы узнаем много новых и интересных фактов", — сказала студентка филиала ТИУ в Тобольске Ольга Косинцева.

Мероприятие продлится до 18 часов 30 минут и завершится квартирником.

Напомним, на проведение "Поколение Eco G" Ярослава выиграла в конкурсе от Росмолодежи грант 2 млн 540 тыс. рублей.

Виктория Макарова