93 старшеклассника получат образование в межшкольном агроклассе Ялуторовского района
Общество, 17:01 09 октября 2024
| Фото: Тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга
93 старшеклассника выучатся на рабочие специальности аграрного профиля в межшкольном агроклассе Ялуторовского района в этом учебном году. Здесь ребята получают знания, навыки и опыт, которые при поступлении после школы в вузы и колледжи позволяют им быть "на голову выше".
Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.
"Профессиональной подготовкой школьников в данном направлении мы совместно с агротехнологическим колледжем занимаемся уже второй десяток лет и эта подготовка оправдывает себя. Агроклассникам желаю интересной учёбы, преподавателям – успехов в нелёгком труде", - добавил он.