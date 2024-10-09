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93 старшеклассника получат образование в межшкольном агроклассе Ялуторовского района

Общество, 17:01 09 октября 2024

Тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: Тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

93 старшеклассника выучатся на рабочие специальности аграрного профиля в межшкольном агроклассе Ялуторовского района в этом учебном году. Здесь ребята получают знания, навыки и опыт, которые при поступлении после школы в вузы и колледжи позволяют им быть "на голову выше".

Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

"Профессиональной подготовкой школьников в данном направлении мы совместно с агротехнологическим колледжем занимаемся уже второй десяток лет и эта подготовка оправдывает себя. Агроклассникам желаю интересной учёбы, преподавателям – успехов в нелёгком труде", - добавил он.

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# агрокласс , школьники , Ялуторовский район

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