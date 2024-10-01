Студентов Тюменского медуниверситета обучат основам программирования
Общество, 09:07 15 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
336 заявок на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки "Введение в программирование медицинских информационных систем 2.0" принял Тюменский медуниверситет. Из них 266 слушателей были зачислены на данную программу.
Благодаря данной программе обучающиеся Тюменского ГМУ параллельно с основной образовательной программой могут бесплатно получить диплом о профессиональной переподготовке с новой квалификацией "Программист".
Как сообщили в пресс-службе вуза, среди поступивших основная часть - обучающиеся специалитета. Также подали заявки ординаторы, аспиранты, магистранты и обучающиеся бакалавриата.