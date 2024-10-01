Студентов Тюменского медуниверситета обучат основам программирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

336 заявок на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки "Введение в программирование медицинских информационных систем 2.0" принял Тюменский медуниверситет. Из них 266 слушателей были зачислены на данную программу.

Благодаря данной программе обучающиеся Тюменского ГМУ параллельно с основной образовательной программой могут бесплатно получить диплом о профессиональной переподготовке с новой квалификацией "Программист".

Как сообщили в пресс-службе вуза, среди поступивших основная часть - обучающиеся специалитета. Также подали заявки ординаторы, аспиранты, магистранты и обучающиеся бакалавриата.