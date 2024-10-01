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Участок улицы Володарского в Тюмени временно перекроют 15 октября

Общество, 19:51 14 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Улицу Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной в Тюмени временно перекроют для транспорта 15 октября с 6 до 16 часов. Это связано с проведением массового мероприятия, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Возможные маршруты объезда: ул. Хохрякова, ул. Водопроводная, ул. Республики, ул. 8 Марта.

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# перекрытие движения

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