Участок улицы Володарского в Тюмени временно перекроют 15 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Улицу Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной в Тюмени временно перекроют для транспорта 15 октября с 6 до 16 часов. Это связано с проведением массового мероприятия, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Возможные маршруты объезда: ул. Хохрякова, ул. Водопроводная, ул. Республики, ул. 8 Марта.