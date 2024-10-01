Более 50 коллекций презентуют на показе "Неделя моды. Сибирь" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 50 коллекций презентуют на V сезоне проекта "Неделя моды. Сибирь" в тюменском концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" 25-27 октября.

Здесь соберутся дизайнеры и модели из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Тобольска, Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор "Недели моды. Сибирь" Анна Воронова.

Гости увидят новую коллекцию от дизайнера детской одежды Юлии Анодиной. Это одежда большого города, сочетающая в себе элегантность и практичность. Ее объединяющие аксессуары создают образ сдержанности и строгости.

Вечерний блок откроет модельер, цифровой художник, стилист Элеонора Амосова. Дизайнер, покоривший неделю моды в Москве, Ирина Смердова представит на подиуме коллекцию для мужчин из тканей с камвольно-суконного комбината, который работал в Тюмени.

Юный дизайнер из Нижнего Тагила Дарья Немчинова привезет одежду, при создании которой использовали небьющиеся зеркала и зеркальную экокожу. Во время показа на подиуме будут дефилировать "зеркальные" персонажи.

Тюменский дизайнер Анна Андреенко в сотрудничестве с ателье "Закроев" презентует новую коллекцию, на создание которой ушло более девяти месяцев ручного труда.

Самый юный дизайнер Тюмени Амелия Бебекина покажет коллекции "Пижамная вечеринка" и "Без названия".

Закроет "Неделю моды. Сибирь" коллекция "Холибум" Натальи и Габриеллы Карташовых с использованием красок холи.

Начало детских показов намечено на 15 часов, взрослых — на 19 часов. Следить за новостями проекта можно в сообществе во ВКонтакте.