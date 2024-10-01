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Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен

Общество, 16:31 16 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен, сообщает информационный центр правительства региона.

Известно, что видео было снято два года назад. В сети видеоролик появился только на этой неделе.

"Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя", – сказала директор школы №63 Тюмени Елена Трифонова.

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# учителя , школы

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