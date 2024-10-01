Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен
Общество, 16:31 16 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)
Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен, сообщает информационный центр правительства региона.
Известно, что видео было снято два года назад. В сети видеоролик появился только на этой неделе.
"Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя", – сказала директор школы №63 Тюмени Елена Трифонова.