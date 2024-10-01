В Тюменской области стартуют работы по демонтажу незаконных подвесов связи на опорах ЛЭП

| Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Тюменские энергетики продолжают кампанию по борьбе с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса, а именно с незаконным подвесом на ЛЭП волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Как отмечают специалисты компании "Россети Тюмень", в скором времени они приступят к демонтажу ВОЛС для исключения риска технологических нарушений.

Дело в том, что вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи (ЛЭП) требуют обязательного расчета. Неучтенная нагрузка часто оказывается критической и приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Прежде чем устранить незаконно размещенные линии связи, энергетики направили в адрес собственников ВОЛС соответствующие обращения. Компания готова сотрудничать с операторами связи: им предложено самостоятельно демонтировать волоконно-оптические кабели. В противном случае демонтаж производится специалистами электросетевой компании, а в адрес оператора связи направляются исковые требования о компенсации затрат.

Работы по демонтажу кабелей связи, размещенных на опорах воздушных линий электропередачи, будут проводится с 28 октября 2024 года в следующих населенных пунктах:

Упоровский район

село Бызово (ул. 60 лет СССР, ул. Береговая, пер. Гагарина, ул. Ленина, ул. Макарова, ул. Мира, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степная, территория Бызово МТФ (молочно-товарная ферма), ул. Центральная)

село Ингалинское (ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Школьная, ул. Победы, ул. Советская, территория Зерносклада)

деревня Карагужева (ул. Молодёжная, ул. Победы, ул. Тобольная)

село Суерка (ул. 30 лет Победы, ул. 60 лет Октября, ул. Боровая, ул. Восточная, ул. Гагарина, пер. Клубный, ул. Космонавтов, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Осиповская, ул. Речная, ул. Советская, ул. Соколовка, ул. Сотова, ул. Юбилейная)

деревня Тютрина (ул. Школьная, пер. Школьный)

деревня Чёрная (ул. Западная, ул. Молодёжная, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Речная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Школьная)

деревня Шашова (ул. Восточная, ул. Речная, ул. Центральная)

Голышмановский муниципальный округ

поселок Голышманово (ул. Гагарина, ул. Дорожная, ул. Карла Маркса, ул. Катышенская, пер. Маяковского, ул. Маяковского, ул. Мелиораторов, ул. Нестора Лопатина, ул. Нефтяников, ул. Омская, ул. Островского, проезд Путилова, ул. Путилова, ул. Советская, ул. Транспортная, пер. Цветочный, ул. Шевчука).