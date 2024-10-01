Александр Моор рассказал полпреду президента в УФО о туристической привлекательности Тобольска

| Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал полпреду президента России в УФО Артёму Жоге о туристической привлекательности древней столицы Сибири во время прогулки по Тобольску.

"В этом году в городе-музее под открытым небом побывали уже 300 тысяч туристов – это в три раза больше, чем население Тобольска. Не раз видел, как у людей, впервые приехавших сюда, загорается в глазах огонь восхищения и искреннего интереса к истории нашего края", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Александр Моор вместе с Артемом Жогой осмотрели реконструированный Александровский сад, побывали на обновленной Базарной площади. Посетили также музей семьи императора Николая II и белокаменный Тобольский кремль – единственный за Уралом.

"Туристический потенциал Тобольска огромен. Будем развивать его и дальше. В этом нам помогает компания СИБУР – построенный по ее инициативе современный аэропорт сделал город гораздо более доступным для гостей. При активном участии компании реализуем наш совместный мастер-план по улучшению городской среды. Для нас принципиально важно, чтобы Тобольск становился уютнее и комфортнее не только для туристов, но и для местных жителей", - подчеркнул губернатор Тюменской области.