Пассажир Volkswagen погиб в ночном ДТП на трассе Тюмень-Омск
Происшествия, 09:21 20 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
24-летний пассажир автомобиля Volkswagen погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На 240 км трассы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком FAW. По предварительным данным, Volkswagen около полуночи выехал на встречную полосу. Большегруз после удара съехал в кювет.
В результате аварии пострадал также 24-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства данного ДТП в настоящее время выясняются.