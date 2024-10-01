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Пассажир Volkswagen погиб в ночном ДТП на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 09:21 20 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летний пассажир автомобиля Volkswagen погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 240 км трассы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком FAW. По предварительным данным, Volkswagen около полуночи выехал на встречную полосу. Большегруз после удара съехал в кювет.

В результате аварии пострадал также 24-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства данного ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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