Тюменские художники могут выиграть финансирование на размещение своих работ в архипарке Ключи

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Художников, дизайнеров и архитекторов приглашают к участию в конкурсе на создание инсталляций в природном архипарке Ключи в Тюменской области. Три проекта-победителя получат финансирование и право монтажа своих работ в архипарке в Нижнетавдинском районе на берегу оз. Ипкуль.

Тема конкурса — переосмысление устройства и знакового наполнения жилища народов Сибири и Урала и его интеграции в окружающую природу. Участникам предлагается создать объекты, которые расскажут о культурных и природных особенностях региона.

Арт-объекты должны представлять собой интерпретацию этих представлений, в том числе и практик жизни, и организации жилого пространства. Заявки принимаются до 27 октября по ссылке. Посмотреть работы, которые уже стали частью архипарка можно здесь.