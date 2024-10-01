Департамент соцразвития Тюменской области предупреждает о мошенниках, действующих от имени его сотрудников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Департамент социального развития Тюменской области предупреждает о мошенниках, действующих от имени его сотрудников. Зафиксированы звонки злоумышленников жителям региональной столицы, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мошенники используют различные предлоги, чтобы заставить граждан сообщить им коды для входа в личный кабинет на портале госуслуг, которые приходят в смс. В том числе сообщают, что "курьер должен доставить документы от соцзащиты" и для их получения необходимо "назвать код, который сейчас придет в смс". Сотрудники департамента социального развития Тюменской области и органов социальной защиты населения, как и других государственных органов, никогда не просят сообщить какую-либо информацию из СМС", – подчеркнули в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Мошенники могут представиться кем угодно, лишь бы заполучить денежные средства. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов.