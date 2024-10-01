Александр Моор призвал организации активнее внедрять бережливые технологии от Росатома

Александр Аксенов Александр Аксенов

Восемь успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион" рассмотрели на заседании в правительстве Тюменской области 25 октября. Они касаются сфер здравоохранения, образования, административной работы, культуры, соцзащиты, ликвидации природных пожаров.

Всего в регионе реализуют 60 проектов от экспертов Росатома. Специалистам ведомств удалось добиться высоких показателей по ряду параметров, в том числе повышения производительности труда. За три года действия программы обучение прошли более 1 тыс. сотрудников из 77 организаций и учреждений.

Губернатор Александр Моор дал каждому представленному проекту свою оценку и призвал руководителей департаментов и ведомств масштабировать успешные практики и выстроить системную работу по дальнейшей работе со специалистами Ростатома.

"Без погружения в технологии бережливого производства, улучшения процессов, эффективность повысить нельзя. Мы прошли режим тренировок, предлагаю перейти к системной работе. На это нужно время, денежные вливания, а где-то просто изменить подходы. Нужно сокращать время, трудозатраты, сокращать финансовые затраты. Я и сам готов учиться, как организовать процесс работы, уверен у меня много лишних телодвижений и "ежиков", - сказал глава региона.

Программа "Эффективный регион" в Тюменской области при поддержке экспертов Госкорпорации "Росатом" реализуют с 2021 года. 87 проектов бережливого производства уже реализованы.

Сертификат соответствия региональному уровню образца проекта "Эффективный регион" Александр Моор вручил главному врачу Областного клинического фтизиопульмонологического центра" Наталье Пироговой и главному врачу городской поликлиники № 17 Елене Неверовой.

Анжела Лебедева