Жителей Тюмени с детьми приглашают в лабораторию домашнего театра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В лабораторию домашнего театра приглашают жителей Тюмени с детьми с 4 по 10 ноября. Для участников подготовили мастер-классы, лекции и на основе полученных знаний они создадут мини-спектакли разных форм, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

В событии могут принять участие семьи с детьми в возрасте от шести лет, педагоги театральных студий, дополнительного образования, а также работники социальных служб. Для них проведут занятия по театрам теней, предметов и кукол.

"Наш проект дает возможность родителям провести время с ребенком и лучше понять его чувства. Участники получат практические инструменты, которые помогут им объяснить ребенку сложные жизненные ситуации, связанные с воспитанием, используя театр и подручные материалы. Такие игровые занятия будут интересны и детям, и взрослым. Педагоги тоже смогут включить эти практики и методики в свою профессиональную деятельность, чтобы привлечь родителей к процессу обучения", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Заявки на участие принимаются до 2 ноября в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

Отметим, проект "Лаборатория домашнего театра" пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" уже второй раз. По итогам совместной работы в прошлом году каждая из 15 семей создала и показала свой спектакль в одной из трех форм: кукольной, предметной и теневой.

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