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Советы по уходу за туями дали тюменские агрономы

Общество, 13:47 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Нужно ли укрывать туи на зиму и какой уход требуется им осенью, рассказали агрономы филиала Россельхозцентра по Тюменской области.

Эксперты советуют произвести влагозарядный полив, чтобы избежать иссушения хвои. Испарение у туи происходит круглый год, и если в зиму дерево ушло без полива, хвоя после испарения последней влаги начинает буреть. На одно взрослое дерево требуется не менее 100 литров воды

Осенью хвойные нуждаются в калийной подкормке. Без этого удобрения туя начинает желтеть. Можно использовать готовые комплексные минеральные составы для хвойных растений.

"Перед зимой рекомендуем замульчировать почву приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать опилки, сухие листья, хвойный опад, торф. Для лучшей перезимовки, проведите фунгицидную обработку туи бордоской жидкостью или Медным купоросом", — рассказали tmn.aif.ru агрономы.

Чтобы крона туй не деформировалась зимой от тяжести снега, ее рекомендуют укрывать.

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