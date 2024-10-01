В Тюменской области 54 % соискателей находят работу меньше чем за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54 % соискателей находят работу меньше чем за месяц в Тюменской области. Это говорит о сокращении срока закрытия вакансии. Работодатели стали чаще практиковать быстрый найм, который является новым трендом в том числе федерального рынка труда.

Об этом рассказала региональный представитель "Авито работы" в Тюмени Ксения Фёдорова на пресс-завтраке 28 октября.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Один из трендов на текущий момент — это быстрый найм. По данным исследований 54 процента соискателей находили работу в рамках месяца или еще ранее. Для кандидатов без опыта работы количество вакансий с начала года выросло на 68 процентов, это подтверждает еще один федеральный тренд – расширение границ найма. На конец октября предложений о работе с пометкой "для пенсионеров" было более пяти тысяч, а для студентов – свыше 10 тысяч", - привела данные эксперт.

На конец октября в Тюменской области на платформе "Авито" работодатели, в том числе и представители малого, среднего бизнеса, разместили 36,5 тыс. вакансий. Из них 21 тыс. – в Тюмени. Количество вакансий за год приросло практически на 30 %. При этом работодатели готовы больше платить соискателям: уровень предлагаемой заработной платы вырос на 15 %, в среднем — до 72 тыс. рублей.

При нехватке кадров усиливается конкуренция среди работодателей. Ксения Фёдерова рассказала, что по результатам исследования 74 % жителей Уральского федерального округа получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали.

"Чаще всего работодатели предлагали им более высокую зарплату — об этом рассказал 51 процент респондентов. Также 27 процентам обещали при переходе гибкий и комфортный график, 21 проценту - улучшенные материальные бонусы, 19 процентам - повышение в должности, 16 процентам - более интересные задачи и свободу творчества", - поделилась Ксения Федорова.

Продолжительность работы на одном месте в среднем составляет 5,5 лет, при этом удовлетворенность карьерой не превышает 6,8 %.

Среди офисных вакансий наибольшее зарплатное предложение у супервайзеров. Доход в месяц достигает 90 тыс. рублей, среди рабочих специальностей – у машинистов с зарплатой около 108 тыс. рублей в месяц.

Оксана Корнеенкова