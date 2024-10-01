В Нижней Тавде школьницу сбила машина

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

8-летняя школьница попала по машину во дворе дома по ул. Сакко в с. Нижняя Тавда 30 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, девочка играла с подругами и выбежала из-за дома на проезжую часть двора. За рулем автомобиля марки Toyota находилась 37-летняя водитель.

В результате ДТП девочка получила перелом ноги и ушибы. Обстоятельства происшествия выясняются.