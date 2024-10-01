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В Тюмени задержали мужчину с наркотиком

Происшествия, 17:25 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1993 года рождения задержали в Тюмени в районе улицы Широтной. По оперативной информации он работал курьером на запрещенный интернет-магазин, сообщает УМВД России по Тюменской области.

При личном досмотре в присутствии понятых в кармане куртки гражданина оперативники обнаружили и изъяли пять свертков с растительным веществом. Также в сумке мужчины обнаружены аналогичные пакетики. В беседе с полицейскими задержанный рассказал, что приготовил запрещенные вещества к реализации в областном центре, а также показал места 14 закладок с наркотиками. В общем из незаконного оборота полицейским изъято 32 свертка. Экспертиза части изъятого показала, что в свертках находился 20 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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# уголовное дело

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