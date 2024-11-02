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В Ишиме детям-сиротам вручили ключи от квартир в новом доме

Общество, 18:36 02 ноября 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Ключи от квартир в новостройке детям-сиротам вручил в преддверии Дня народного единства глава Ишима Федор Шишкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2024 году компания "Ишимагрострой" ввела в эксплуатацию добротный многоквартирный дом в залинейной части города, где муниципалитет приобрёл квартиры для разных категорий ишимцев. В многоэтажке на ул. Григорова, 28 уже получили квартиры малообеспеченные семьи, сегодня вручили ключи детям-сиротам.

"Новосёлы рады, улыбки на лицах искренние, это, действительно, хороший подарок к празднику!" - заключил Федор Шишкин.

Источник: Telegram-канал Федора Шишкина.

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# дети-сироты , Ишим , новоселье

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