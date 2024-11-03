Тюменские агропредприятия предлагают хорошо оплачиваемую работу

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Сельхозпредприятиям Тюменской области требуются 130 овощеводов с зарплатой от 55 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц.

По данным областного департамента труда и занятости населения, в регионе предлагается 2 тысячи 450 рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных сферах.

Могут трудоустроиться 139 трактористов-машинистов сельхозпроизводства с зарплатой до 60 тысяч 534 рублей, 48 агрономов (до 51 тысяч 209 рублей), 49 ветеринарных врачей (до 50 тысяч рублей), 26 животноводов (до 40 тысяч рублей).

Требуются 104 оператора птицефабрик и механизированных ферм с зарплатой до 42 тысяч рублей, 16 операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм (до 42 тысяч 333 рублей), три оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм (до 45 тысяч рублей).

Всего в списке 224 профессии служащих и 179 рабочих специальностей.

В целом же, по данным на начало октября, в регионе насчитывается 27 тысяч 869 предложений о трудоустройстве, сообщает Вслух.ру.

Более подробную информацию можно получить на интерактивном сайте областного департамента труда и занятости населения. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3.