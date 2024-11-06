Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе по охране труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в V открытом межрегиональном конкурсе "Лучший специалист по охране труда Урала — 2024", который пройдет 28 ноября в дистанционном формате.

Подать заявку можно до 25 ноября по ссылке, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Победителей наградят дипломами "Лучший специалист по охране труда Урала — 2024". Итоги конкурса и рейтинг "100 Лучших специалистов по охране труда Урала — 2024" будут опубликованы в СМИ.