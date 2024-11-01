Более тысячи единиц спецтехники подготовили энергетики Тюменской области к работе в морозы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 158 единиц спецтехники подготовили к работе в морозы энергетики в Тюменской области. Такие машины компания "Россетти Тюмень" использует для обеспечения надежного электроснабжения жителей тюменского макрорегиона и предприятий нефтегазовой отрасли, сообщает компания.

Для климата северных субъектов страны характерны суровая, продолжительная зима и экстремально низкие температуры. Для повышения безопасности дорожного движения 84 водителя компании прошли обучение навыкам зимнего контраварийного и защитного вождения.