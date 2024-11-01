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Условный срок получил житель Тобольского района за вылов 99 краснокнижных рыб

Происшествия, 13:20 12 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Два года условно получил житель Тобольского района за вылов 99 особей стерляди. Кроме того, на протяжении одного года и 10 месяцев он не сможет работать водителем, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Выявили браконьера в июле 2024 г. При проверке автомобиля инспекторы ГИБДД Тобольского района обнаружили в багажнике три мешка с 99 краснокнижными рыбами, моторная лодка, донная рыболовная сеть. Сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, оценивается в 452,6 тыс. рублей.

В суде нарушитель признал свою вину, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Ущерб возместил в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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# браконьерство , стерлядь , Тобольский район

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