Тюменцы могут войти в кадровый резерв этнокультурного сектора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений, приглашают к участию в проекте "ЭтНик: кадры решают".

Он проходит в три этапа:

На первом участники пройдут образовательный видеокурс от экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и МГУ им. Ломоносова. На втором им предстоит подготовить проекты для презентации на очных трехдневных окружных семинарах с обширной образовательной программой. Третий этап включает проведение шестидневного очного этапа обучения в Москве, включающего образовательный курс, стажировку и участие в конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".

Итогом реализации проекта "ЭтНик: кадры решают" станут разработанная и апробированная пилотная образовательная программа и методические материалы, представленные на видеоконференции по результатам реализации проекта и перспективам взаимодействия сформированного сообщества кадрового резерва этнокультурного сектора.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, подготовить видеовизитку и рекомендательные письма.

Проект реализует АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" в партнерстве с кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Федеральным государственным бюджетным учреждением "Дом народов России" при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.