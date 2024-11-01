Тюменцы могут войти в кадровый резерв этнокультурного сектора
Молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений, приглашают к участию в проекте "ЭтНик: кадры решают".
Он проходит в три этапа:
На первом участники пройдут образовательный видеокурс от экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и МГУ им. Ломоносова. На втором им предстоит подготовить проекты для презентации на очных трехдневных окружных семинарах с обширной образовательной программой. Третий этап включает проведение шестидневного очного этапа обучения в Москве, включающего образовательный курс, стажировку и участие в конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".
Итогом реализации проекта "ЭтНик: кадры решают" станут разработанная и апробированная пилотная образовательная программа и методические материалы, представленные на видеоконференции по результатам реализации проекта и перспективам взаимодействия сформированного сообщества кадрового резерва этнокультурного сектора.
Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, подготовить видеовизитку и рекомендательные письма.
Проект реализует АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" в партнерстве с кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Федеральным государственным бюджетным учреждением "Дом народов России" при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.