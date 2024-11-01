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В Тобольске ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Происшествия, 14:26 15 ноября 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в 7а мкр-н Тобольска 14 ноября. На месте вызова работали 11 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, было задействовано три единицы основной и специальной техники, в том числе автолестница, сообщает пресс-служба ведомства.

14 ноября также зарегистрировали два пожара в Уватском районе и СНТ "Сосенка".

Специалисты МЧС 11 раз выезжали на ликвидацию ДТП, дважды оказали помощь населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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