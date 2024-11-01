Из-за неисправной печи сгорело придорожное кафе в Уватском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Придорожное кафе на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск сгорело в Уватском районе утром 14 ноября, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

К прибытию пожарных огонь перекинулся с горящего кафе на расположенное рядом здание, также относящееся к общепиту. Пожар угрожал и другим соседним строениям.

В ликвидации принимали участие девять сотрудников МЧС, было задействовано четыре единицы спецтехники. Пожарные остановили распространение огня.

В настоящее время идёт разборка конструкции. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила около 240 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.