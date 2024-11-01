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Из-за неисправной печи сгорело придорожное кафе в Уватском районе

Происшествия, 12:36 14 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Придорожное кафе на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск сгорело в Уватском районе утром 14 ноября, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

К прибытию пожарных огонь перекинулся с горящего кафе на расположенное рядом здание, также относящееся к общепиту. Пожар угрожал и другим соседним строениям.

В ликвидации принимали участие девять сотрудников МЧС, было задействовано четыре единицы спецтехники. Пожарные остановили распространение огня.

В настоящее время идёт разборка конструкции. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила около 240 кв. м.

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По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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