Молодая тюменка из ревности разбила автомобиль бывшего парня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в порче имущества задержал участковый уполномоченный в Тюмени. Девушка повредила колёса, капот, а также разбила стёкла автомобиля своего бывшего молодого человека.

С заявлением о повреждении ВАЗ-2107 в полицию обратился местный житель 2004 года рождения. Автомобиль был припаркован около его дома на ул. Самарцева. Ущерб составил около 22 тыс. рублей.

Участковые установили, что к порче имущества причастна бывшая девушка тюменца. Пара закончила отношения ещё летом, однако молодой человек и девушка продолжили общаться.

В день происшествия они встретились в одной компании. В ходе распития спиртного девушка приревновала бывшего к своей подруге, а следующей ночью решила отомстить.

В отделе полиции 18-летняя тюменка призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества".