Возможности искусственного интеллекта обсудят на открытой лекции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытая лекция "Цифровой разум: новые возможности, которые открывает ИИ" пройдет в Тюмени в "Точке кипения" 19 ноября.

Участники мероприятия узнают о том, как ИИ внедряется в повседневную жизнь, какие профессии появились благодаря его развитию, какие навыки нужно развивать. Также эксперты расскажут о том, как искусственный интеллект помогает в медицине, финансах, маркетинге и других сферах деятельности.

Для участия необходима регистрация по ссылке. Также мероприятие будет доступно в формате онлайн на платформе VK.