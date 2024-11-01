В Тюмени задержали водителя, сбившего подростка на улице Малыгина

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени установили водителя автомобиля Toyota, сбившего на зебре на улице Малыгина 17-летнюю девушку. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, виновницей ДТП стала 60-летняя водитель.

Авария произошла 12 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля Toyota попала 17-летняя девушка. После ДТП она не вышла из машины, а когда увидела, что школьница встала и пошла, уехала. Пострадавшая девушка обратилась в больницу с травмой руки.

Водителя вызвали в Госавтоинспекцию, на нее составлен административный материал за уезд с места ДТП. Дело передали в суд для принятия решения об ответственности за нарушения.

Обстоятельства ДТП выясняются. По факту аварии проводится административная проверка.