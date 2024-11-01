Более 40 специалистов пополнили состав бригад скорой помощи в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять врачей, 31 фельдшер и медицинская сестра пополнили бригады скорой медицинской помощи в Тюменской области с августа 2024 года. 27 ноября состоится их торжественное посвящение в профессию, сообщает региональный департамент здравоохранения.

На самом деле боевое крещение молодые специалисты прошли уже в первые дни своей работы. Для медика подстанции № 2 Натальи Бизюковой это была помощь задыхающемуся мужчине с отеком легких. Ситуация требовала оперативных решений и тщательной подготовки к эвакуации. Девушка справилась на отлично, мужчину своевременно доставили в больницу.

"Мое предназначение - экстренная медицина. Все годы, пока я училась в медколледже, ждала этого момента, когда надену синюю форму и поеду на свой первый срочный вызов. Здесь я чувствую себя на своем месте: делаю то, что умею, и вижу, как здесь и сейчас меняется состояние пациента, как моя помощь ему помогает", - поделилась Наталья.

Ее коллега Иван Козлов тоже выбрал профессию еще в детстве, глядя на свою маму – школьного фельдшера. Он мечтал работать на передовой и спасать людей. Боевое крещение молодой специалист прошел на третий день работы – принял роды.

"Перерезать пуповину новорожденному, наложить зажимы, поставить катетер для внутривенного вливания лекарств, оценить наличие разрывов и кровопотерю в родах – это то, с чего я начал оказание помощи. На самом деле я был готов к этому: еще студентом практиковался по разным специальностям, в том числе в родильном блоке. Это нужно, чтобы не растеряться и помочь пациенту самостоятельно, когда рядом уже не будет наставников и преподавателей", - рассказал Иван Козлов.