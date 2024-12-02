О задолженности по налогам тюменцы могут узнать в мобильных офисах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о задолженностях по имущественным налогам смогут узнать жители Тюменской области в шести мобильных офисах. Специалисты будут консультировать с 3 по 6 декабря, сообщает региональное управление ФНС России.

Мобильный офис в с. Большое Сорокино будет работать 3 декабря с 9 часов 30 минут до 12 часов в МФЦ (ул. Ленина, 25).

4 декабря мобильные офисы откроются в Увате (МФЦ, ул. Иртышская, 19), время работы - с 11 до 14 часов, в торговом центре с. Каскары (ул. Садовая, 72) с 13 до 14 часов. Жителей областного центра в этот день примут в МФЦ (ул. Прокопия Артамонова, 8/1) с 15 до 18 часов.

5 декабря налоговые специалисты работают в МФЦ с. Нижней Тавды (ул. Ленина, 31а) с 10 до 12 часов.

6 декабря – в торговом центре "Браво" п. Боровский (ул. Ленинградская, 14) с 10 до 12 часов.

Напомним, уплатить имущественные налоги необходимо до конца дня 2 декабря. Это можно сделать через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", Госуслуги, в любом отделении банка, через мобильные приложения банков.

Уже 3 декабря неоплаченные налоги будут сформированы в задолженность. Тогда помимо начисленной суммы придется уплатить еще и пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки.