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Спектакль–повод поговорить о предках представили тюменцам

Общество, 18:05 04 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Нити памяти" прошла на сцене МТЦ "Космос" в Тюмени 3 декабря. В его основу вошли результаты исследования истории тюменского ковра и людей вокруг него.

"Мы столкнулись с тем, что нужно строить всю свою жизнь вокруг ковра, чтобы его ткать. Наша жизнь этого не позволяет. И мы не можем это правильно передать, кроме как прикоснуться через искусство. Но ни одно искусство не будет живым без человека, который живет сейчас. Если у нас сегодня нет этих мастериц, то нужно говорить через нас. И мы не можем никого играть здесь, потому что у нас нет такого права. Мы можем только говорить от себя", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" драматург, режиссер Марина Дадыченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Историю жизни потомственной ковровщицы из с. Шабаново Омутинского района Августы Риффель поведали авторы проекта зрителям посредством чтения записи интервью с ее дочерью. Передать всю сложность мастерства создания ковров помогло техническое решение – четыре световых проектора, компьютерная программа с архивными фотографиями и видео.

Личную семейную историю рассказала тюменцам и режиссер Полина Захарова. Её бабушка Дуня умерла, когда ей было всего девять лет. Выяснилось, что внучка о ней практически ничего не знает, не помнит и это ее терзает.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменцам предложили поделиться своими теплыми воспоминаниями о предках, яркими моментами из детства. И зрители, устроившись в кресло под торшером, откликнулись на предложение.

"Тема сложная для всех, просто она тяжело открывается в каждом, и хорошо, что люди сегодня рассказывали свои истории. И после вы уйдете, будете думать, что с этим делать: звонить родственникам, общаться, вспоминать о бабушках-дедушках, передавать все это своим детям", - уверена Полина Захарова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Нити памяти" - спектакль-мозаика. В нем одновременно сочетаются документальный, пластический жанры, театр горожан, присутствуют элементы мюзикла. Кстати, слова и музыку для него написали тюменские музыканты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Несколько месяцев команда проекта с помощью потомственной ковровщицы Натальи Денисовой восстанавливала хронологию появления в Тюменской области ковра, которому уже 300 лет. Перед спектаклем Наталья призналась, что немного побаивается смотреть его.

"Этот спектакль вызывает живые эмоции, значит и я делаю все правильно. Люди это считывают, у них это отзывается. И это все не зря. Я только для этого, может быть, и родилась", - поделилась Наталья.

Историю того, как нити ковра переплетаются с жизнь человека Марина Дадыченко и Полина Захарова в очередной раз представят в феврале 2025 г.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, спектакль "Нити памяти" реализован на грант правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# МТЦ Космос , спектакль , тюменский ковер

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