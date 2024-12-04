Спектакль–повод поговорить о предках представили тюменцам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Нити памяти" прошла на сцене МТЦ "Космос" в Тюмени 3 декабря. В его основу вошли результаты исследования истории тюменского ковра и людей вокруг него.

"Мы столкнулись с тем, что нужно строить всю свою жизнь вокруг ковра, чтобы его ткать. Наша жизнь этого не позволяет. И мы не можем это правильно передать, кроме как прикоснуться через искусство. Но ни одно искусство не будет живым без человека, который живет сейчас. Если у нас сегодня нет этих мастериц, то нужно говорить через нас. И мы не можем никого играть здесь, потому что у нас нет такого права. Мы можем только говорить от себя", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" драматург, режиссер Марина Дадыченко.

Историю жизни потомственной ковровщицы из с. Шабаново Омутинского района Августы Риффель поведали авторы проекта зрителям посредством чтения записи интервью с ее дочерью. Передать всю сложность мастерства создания ковров помогло техническое решение – четыре световых проектора, компьютерная программа с архивными фотографиями и видео.

Личную семейную историю рассказала тюменцам и режиссер Полина Захарова. Её бабушка Дуня умерла, когда ей было всего девять лет. Выяснилось, что внучка о ней практически ничего не знает, не помнит и это ее терзает.

Тюменцам предложили поделиться своими теплыми воспоминаниями о предках, яркими моментами из детства. И зрители, устроившись в кресло под торшером, откликнулись на предложение.

"Тема сложная для всех, просто она тяжело открывается в каждом, и хорошо, что люди сегодня рассказывали свои истории. И после вы уйдете, будете думать, что с этим делать: звонить родственникам, общаться, вспоминать о бабушках-дедушках, передавать все это своим детям", - уверена Полина Захарова.

"Нити памяти" - спектакль-мозаика. В нем одновременно сочетаются документальный, пластический жанры, театр горожан, присутствуют элементы мюзикла. Кстати, слова и музыку для него написали тюменские музыканты.

Несколько месяцев команда проекта с помощью потомственной ковровщицы Натальи Денисовой восстанавливала хронологию появления в Тюменской области ковра, которому уже 300 лет. Перед спектаклем Наталья призналась, что немного побаивается смотреть его.

"Этот спектакль вызывает живые эмоции, значит и я делаю все правильно. Люди это считывают, у них это отзывается. И это все не зря. Я только для этого, может быть, и родилась", - поделилась Наталья.

Историю того, как нити ковра переплетаются с жизнь человека Марина Дадыченко и Полина Захарова в очередной раз представят в феврале 2025 г.

Добавим, спектакль "Нити памяти" реализован на грант правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева