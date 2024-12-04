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Водителей предупреждают о мокром снеге на трассе Тюмень-Омск

Общество, 18:16 04 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег прогнозируют в районе трассы Тюмень-Омск 5 декабря. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, сообщает Уралуправтодор.

Осадки в виде небольшого, местами умеренного снега ожидаются и 6 декабря.

Силами ФКУ "Уралуправтодор" на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. 80 единиц техники круглосуточно находится на дежурстве.

Уточнить актуальную информацию можно по тел.: 8-800-200-63-06.

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# осадки , снег , Уралуправтодор

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