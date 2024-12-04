Водителей предупреждают о мокром снеге на трассе Тюмень-Омск
Общество, 18:16 04 декабря 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Мокрый снег прогнозируют в районе трассы Тюмень-Омск 5 декабря. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, сообщает Уралуправтодор.
Осадки в виде небольшого, местами умеренного снега ожидаются и 6 декабря.
Силами ФКУ "Уралуправтодор" на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. 80 единиц техники круглосуточно находится на дежурстве.
Уточнить актуальную информацию можно по тел.: 8-800-200-63-06.