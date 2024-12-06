Новую школу на 1 тыс. 800 мест построят в Тюмени в рамках КРТ

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Школу на 1 тыс. 800 мест проектирует компания "Брусника" в районе улиц 2-й Луговой и Береговой в Тюмени в рамках договора комплексного развития территории.

Подобное решение уже реализовано компанией в Новосибирске. Концепция предполагает создание 72 классов вместимостью по 25 учеников. Помимо кабинетов для занятий в школе появится пять спортивных залов, столовая с террасой, атриум. Главный подход - обеспечить мультифункциональность пространства, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"Например, мы привыкли, что в школах проектируется актовый зал для торжественных случаев, при этом чаще всего во время мероприятий его размер оказывается мал, чтобы с комфортом вместить большое количество учеников и родителей. А в остальное время помещение пустует. Мы считаем, что пространство всегда должно работать. Поэтому спроектировали просторный атриум, который в повседневной жизни может стать местом для отдыха и общения, а в случае необходимости с помощью перегородок трансформируется в несколько функциональных пространств", - рассказали в "Бруснике".

В проекте планируют реализовать два входа с противоположных улиц, чтобы сделать движение школьников в часы пик более комфортным. На территории школы предусмотрены парковки для велосипедов и самокатов. Перед входом расположен внутренний двор и площадь для проведения мероприятий и линеек. Площадки для подвижных игр детей разных возрастов разместятся вблизи блока начальных классов, что делает выход на них более удобным.

Также на территории школы спроектировано спортивное ядро, которое включает футбольное поле, беговую дорожку, зону воркаута и другие спортивные объекты. Оно отделено от остального участка ограждением, поэтому по вечерам и в выходные дни инфраструктура может быть доступна для всех жителей района.

"Это будет интересный проект, не имеющий аналогов в стране. Сейчас отрабатываем концепцию совместно с департаментом образования", – сообщил директор "Брусники" в Тюмени Виктор Корчагин.

В следующем году компания планирует передать муниципалитету проектную документацию с положительным заключением госэкспертизы.