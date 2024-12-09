Женщина погибла при пожаре в бане в Нижнетавдинском районе
Происшествия, 15:21 09 декабря 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
В Нижнетавдинском районе устанавливают обстоятельства гибели женщины. Тело 38-летней жительницы д. Петрунькино обнаружено в ходе тушения бани на территории частного домовладения 8 декабря.
Проводится процессуальная проверка, следователь осмотрел место происшествия. Точную причину возгорания выяснит пожарно-техническая экспертиза, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.