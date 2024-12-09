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Женщина погибла при пожаре в бане в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 15:21 09 декабря 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

В Нижнетавдинском районе устанавливают обстоятельства гибели женщины. Тело 38-летней жительницы д. Петрунькино обнаружено в ходе тушения бани на территории частного домовладения 8 декабря.

Проводится процессуальная проверка, следователь осмотрел место происшествия. Точную причину возгорания выяснит пожарно-техническая экспертиза, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

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# Нижнетавдинский район , пожар

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