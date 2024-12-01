Пожар в частном доме ликвидировали в Заводоуковске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме ликвидировали на ул. Щукина в Заводоуковске вечером 9 декабря, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Вызов поступил в 16 часов 52 минуты. В тушении вместе со спасателями участвовали огнеборцы отдельных постов сел Падун и Новолыбаево. Огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 64 кв метров.

Обстоятельства пожара выясняют специалисты. Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.