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Пресс-конференция "Проект "Тюмень – город креативных!"

Общество, 13:20 11 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проект "Тюмень – город креативных!" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 14 часов.

Спикеры: директор АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев, арт-директор проекта Андрей Хиневич.

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