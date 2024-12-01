Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса маршрута № 89 на ул. Созидателей в Тюмени.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, 53-летний водитель не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. В этот момент в салоне находились 10 пассажиров, пострадали семилетний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"На месте аварии работают специалисты. Движение по автодороге частично ограничено. Все обстоятельства выясняются", - прокомментировал начальник отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгений Хмелев.